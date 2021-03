Nur wenn sich Spieler nach der Rückkehr von ihrer Reise in eine Quarantäne begeben müssten, könnten Klubs ihr Veto einlegen und den Profis die Reise verweigern, erklärt Arabi. Dies sei bei Joan Simun Edmundsson der Fall, der das dritte Spiel auf seiner Tour mit den Färöern in Schottland bestreiten würde. Schottland ist ein so genanntes Virusvariantengebiet.