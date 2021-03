Trainer Frank Kramer, der in der Englischen Woche enorm rotiert hatte, nahm im Vergleich zum 2:1-Erfolg fünf Tage vorher in Leverkusen lediglich eine personelle Veränderung vor. Anstelle des Österreichers Christian Gebauer bot er den Niederländer Michel Vlap auf.

Die Arminen, die der Leipziger Offensivwucht mit der Doppelsechs Manuel Prietl/Arne Maier begegneten, kamen in der einseitigen Anfangsphase kaum an den Ball. Leipzig dominierte das Geschehen und besaß durch Emil Forsberg seine erste Chance. Der Schwede aber scheiterte aus kurzer Distanz an DSC-Keeper Stefan Ortega Moreno (12. Minute).

„Jetzt ist klar, wenn wir noch einmal verlieren, sind die Bayern weg“, hatte RB-Coach Julian Nagelsmann vor der Partie geäußert. Und wenn man in Bielefeld nicht gewinne, „gibt es gegen Bayern keinen großen Showdown“, waren seine Worte. Am nächsten Spieltag kommt es in Leipzig zum Spitzenspiel Zweiter gegen Erster.

Im Kühlschrank Schüco-Arena hatten die Gäste, bei denen der starke Kevin Kampl Dreh- und Angelpunkt war, im ersten Durchgang 83 Prozent Ballbesitz. Doch Kapital schlugen sie daraus nicht. Bei der besten Gelegenheit durch Christopher Nkunku hatte Ortega Moreno noch seine Finger im Spiel. Er lenkte den Ball an die Latte.

Für Frank Kramer war die Überlegenheit der Gäste nicht überraschend. „Leipzig ist schon sehr, sehr komplett und kann die ganze Klaviatur, die man im modernen Fußball benötigt, auch bedienen“, hatte der DSC-Trainer bereits vor der Partie gesagt.

Seine Arminen, für die RB in dieser Saison der letzte Gegner aus den aktuellen Top sieben der Tabelle war, überzeugten ihrerseits mit einer starken Zweikampfquote.

In der 46. Minute verlor dann allerdings DSC-Verteidiger Joakim Nilsson einen Dreikampf gegen Dani Olmo und Lukas Klostermann an der eigenen Strafraumgrenze. Leipzig nutzte das, spielte schnell durch den Strafraum und fand in Marcel Sabitzer den Vollstrecker, der seine Freiheiten zum Führungstor nutzte. Einmal mehr also fingen sich die Ostwestfalen unmittelbar nach Wiederanpfiff das 0:1. Das war kürzlich schon in Dortmund so (0:3) und auch gegen Bremen (0:2).

Für den Gastgeber bedeutete das Gegentor bereits das Ende aller Punkte-Träume. Denn noch nie in dieser Saison ergatterte der DSC nach einem Rückstand noch etwas Zählbares. Auch am Freitag nicht. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Klos nach guter Vlap-Vorlage (56.).

Für die Arminen geht es am 3. April mit dem Kellerduell bei Mainz 05 weiter. Dann allerdings ohne Amos Pieper, der gegen Leipzig seine fünfte Gelbe Karte sah und gesperrt fehlen wird.

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner (87. Gebauer), Pieper, Nilsson, Lucoqui (86. Laursen) - Prietl, Maier - Okugawa (84. Voglsammer), Vlap (69. Cordova) - Doan, Klos (87. Schipplock)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Kampl (87. Mukiele) - Adams, Sabitzer, Haidara (77. Henrichs) - Olmo (78. Poulsen), Nkunku - Forsberg (69. Hwang)

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Tore: 0:1 Sabitzer (46.)

Gelbe Karten: Pieper, Brunner / Kampl