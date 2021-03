Die Noten zum Heimspiel gegen Leipzig

Cedric Brunner: Der rechte Verteidiger hatte weniger Einfluss auf das Offensivspiel als in der vorherigen Partien. Gegen die technisch begabten und schnellen Flügelspieler der Leipziger hatte er das ein oder andere Mal Probleme in die Zweikämpfe zu kommen. Ein Schuss aus etwa 20 Metern ging weit am Tor vorbei. Lediglich eine Flanke aus dem Halbfeld fand den Kopf von Fabian Klos. Musste kurz vor Schluss erneut angeschlagen ausgewechselt werden. - Note: 4,0