Bielefeld (WB/dpa) -

Mit so viel Beschäftigung hatte der neue Passrekord-Inhaber dieser Fußball-Bundesligasaison nicht gerechnet. Nach seinen 163 Pässen beim mühevollen 1:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld am Freitagabend sagte RB Leipzigs Innenverteidiger Willi Orban: „Dass ich so viel Ballbesitz hatte, darauf war ich nicht ganz vorbereitet. Das war schon außergewöhnlich.“