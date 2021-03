Trainer Frank Kramer kündigte an, der Sache auf den Grund gehen zu wollen: „Das müssen wir uns genauer zu Gemüte führen. Da müssen wir uns dringend verbessern.“ 54 Sekunden waren nach Wiederanpfiff gespielt, als DSC-Verteidiger Joakim Nilsson ein ebenso unnötiger wie verhängnisvoller Ballverlust unterlief. „Wir rücken raus, aber dann verlieren wir in der Vorwärtsbewegung den zweiten Ball und stehen zu hoch und ungeordnet“, beschrieb Nilssons Abwehr-Nebenmann Amos Pieper, der seine fünfte Gelbe Karte sah und am 3. April in Mainz gesperrt fehlen wird, die Szene zum 0:1. Nutznießer war RB-Profi Marcel Sabitzer, der zum Siegtor für die Sachsen vollstreckte (46.). Ein Beinbruch ist die Niederlage nicht.