Von Arminia zur Eintracht? Das sagt Samir Arabi

„Meine Gedanken gehören aktuell ganz klar nur dem DSC Arminia“, sagte der Sportchef, der am Donnerstag sein zehnjähriges Dienstjubiläum bei den Ostwestfalen feiert, am Montag. “Wir kämpfen gerade als gesamter Verein mit aller Kraft darum, in der Bundesliga zu bleiben. Deshalb konzentriere auch ich mich hier und jetzt mit allem, was ich habe, darauf, dieses ambitionierte Ziel im Saisonendspurt gemeinsam mit allen Beteiligten zu erreichen.“ Einen Wechsel schließt Arabi damit nicht aus. Die Eintracht ist zum Ausschauhalten gezwungen, weil der aktuelle Sportvorstand Fredi Bobic trotz eines Vertrages bis 2023 angekündigt hat, den aktuellen Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga am Saisonende verlassen zu wollen. Bobic wird mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Neben Arabi sollen die Frankfurter laut „Kicker“ auch die Namen Markus Krösche (RB Leipzig) und Jonas Boldt (Hamburger SV) auf dem Zettel haben.