„Im Hinblick auf die immer weiter steigenden Anforderungen zum Thema individualisiertes Training war es unser Wunsch, das Trainerteam noch breiter aufzustellen und zu erweitern. Mit Ilia Gruev haben wir einen Fußballlehrer unter Vertrag nehmen können, der über Erfahrungen in der Bundesliga wie auch der 2. Bundesliga verfügt. Er wird unser Trainerteam langfristig verstärken“, wird Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Mitteilung zitiert.

Frank Kramer unterstreicht: „Ilia ist ein wichtiger Neuzugang, sowohl jetzt für die Endphase der Saison als auch für die Zukunft, um die Weiterentwicklung unserer Mannschaft voranzutreiben. Er passt als Typ hervorragend zu uns und wird mit seiner großen Fachkompetenz unsere Weiterentwicklung beschleunigen. Er wird helfen, um als Team und als einzelner Spieler ein Stück weit besser zu werden.“

Ilia Gruev betont: „Das Angebot, das Trainerteam von Frank Kramer bei der Arminia zu verstärken, hat mich sofort angesprochen. Mit der von Samir Arabi skizzierten Zukunftsperspektive des Vereins kann ich mich zu einhundert Prozent identifizieren, zumal mir die Entwicklung von jungen talentierten Nachwuchsspielern schon immer am Herzen lag. In Bielefeld schlägt das Fußball-Herz am rechten Fleck.“