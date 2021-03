Armine Arne Maier führt U21 als Kapitän an

„Wenn Arne nicht spielen sollte, dann macht es einer aus dem Kreis der Führungsspieler, die schon länger dabei sind“, ergänzte Kuntz mit Blick auf die Kapitänsfrage.

Noch offen ließ Kuntz dagegen, wer beim Auftakt gegen Mit-Gastgeber Ungarn am Mittwoch (21.00 Uhr/ProSieben) im Tor stehen wird. „Da warten wir das Abschlusstraining noch ab und geben die Aufstellung dem Team dann am Mittwochmorgen bekannt“, sagte Kuntz. Lennart Grill sammelte zuletzt bei Bayer Leverkusen Spielpraxis in der Bundesliga, der Mainzer Finn Dahmen überzeugte bei seinen U21-Einsätzen, ist aber in der Liga derzeit ebenso nur Ersatz wie Frankfurts Markus Schubert.

Von Auftaktgegner Ungarn erwartet der U21-Coach trotz der Corona-Fälle im Team der Gastgeber reichlich Gegenwehr. „Das erste Spiel müssen wir uns komplett auf uns konzentrieren“, forderte der 58-Jährige von seiner neu formierten Mannschaft mit vier Debütanten. „Egal wer auf dem Platz steht, die sind von der Mentalität her keine Truppe, wo man im Vorbeigehen mal eben drei Punkte holt“, warnte Kuntz. Weitere Gegner sind die Niederlande und Rumänien. Die ersten zwei Teams der Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.