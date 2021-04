Arminia-Profi Soukou ist auf dem Heimweg

Bielefeld -

Von Dirk Schuster

Cebio Soukou ist auf dem Rückweg nach Bielefeld. Der Nationalspieler des Benin, der mit seinem Team am Dienstagabend zu einem Qualifikationsspiel um die Teilnahme am Afrika-Cup in Sierra Leone antreten sollte, soll nach Auskunft von Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Donnerstagabend in Paris landen.