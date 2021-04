„Er lag ja nicht in der Hängematte“

Vor dem Mainz-Spiel: Arminia-Trainer Kramer hat Vertrauen in van der Hoorn

Bielefeld -

Bei der U21-EM war Amos Pieper im deutschen Team zuletzt ein Leistungsträger. Doch beim so wichtigen Bundesligaspiel am Samstag in Mainz kann Arminia Bielefelds Innenverteidiger nicht spielen.