Klarer Kopf, heißes Herz

Neun Spieltage später aber ist der Vorsprung auf die Mainzer dahin. Vor dem direkten Duell zwischen dem Tabellen-15. und -17. der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Opel-Arena hat der FSV sogar zwei Zähler mehr auf dem Konto als Arminia. Genau der richtige Zeitpunkt also aus Sicht der Ostwestfalen, den Hinspielerfolg über die Mainzer (2:1) zu wiederholen. Doch der FSV ist im Flow. Unter Trainer Bo Svensson hat sich Mainz zum fünftbesten Team der Rückrunde aufgeschwungen. „Mainz presst unter Bo sehr aggressiv, ist auf frühe Ballgewinne aus“, analysiert DSC-Trainer Frank Kramer.