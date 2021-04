Voglsammer rettet Arminia das Remis

Mainz/Bielefeld (WB) -

Von Dirk Schuster

Dank des ersten Bundesligatreffers von Andreas Voglsammer hat Arminia Bielefeld eine Niederlage im Kellerduell der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 abwenden können. Der Treffer des Stürmers in der 75. Minute bedeutete auch den 1:1-Endstand. Daniel Brosinski hatte den Gastgeber in einer schwachen Partie per Foulelfmeter in Führung gebracht (56.).