Die Noten zum Abstiegsduell in Mainz

Andreas Voglsammer: Rückte für den angeschlagenen Fabian Klos in die Formation und stellte seine Qualitäten nicht nur beim ersten Bundesligatreffer unter Beweis. Hatte zuvor die beste Möglichkeit, als er einen Kopfball knapp über die Latte setzte (9.). Suchte viele Zweikämpfe und wurde dabei fünfmal gefoult. Beim Tor schoss er den ersten Versuch in die Mauer, den Abpraller brachte er per Dropkick im Gehäuse unter. „Der hoppelt so ganz komisch ins Eck“, freute sich Voglsammer. - Note: 3,0