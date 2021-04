Markus Gisdol kennt die Situation. Oft genug hatte der Trainer des 1. FC Köln schon sein „Endspiel“, oft genug bekam er mit seinem Team noch die Kurve. Doch die letzten sieben Saisonspiele um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga haben es in sich. Schon am nächsten Sonntag (18 Uhr) treffen mit Köln (23 Punkte) und dem FSV Mainz 05 (25) zwei Teams aus dem nur durch zwei Punkte getrennten Abstiegskandidaten-Quartett aufeinander. Arminia Bielefeld (23) und Hertha BSC komplettieren die gefährdeten Teams. Der FC Schalke 04 als abgeschlagenes Tabellen-Schlusslicht wird wohl in diesen Kampf kaum noch eingreifen können. Gisdol hat weiterhin das Vertrauen der Vereinsführung und Sportchef Horst Heldt – zumindest für das nächste Spiel. „Markus wird gegen Mainz auf der Bank sitzen“, bestätigte FC-Sportchef Horst Heldt am Ostersonntag. Damit bleibt Köln das einzige Team im Abstiegskampf, das noch nicht den Trainer gewechselt hat.