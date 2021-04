Vor dem heutigen Heimspiel gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr/Dazn) will sich DSC-Trainer Frank Kramer nicht auf Rechenspiele einlassen. Pal Dardai, Coach von Kellerrivale Hertha BSC (Platz 14, 25 Punkte) hat dagegen vorgerechnet, dass seinem Team 13 Punkte zum Nichtabstieg reichen würden. „Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber man muss den Spielern Ziele ausgeben“, erklärte der Ungar. Kramer handhabt das „ein kleines bisschen anders“, wie der 48-Jährige am Donnerstag sagte. „Wir haben natürlich das Ziel, nach dem 34. Spieltag über dem Strich zu stehen. Das ist eine ganz einfache Rechnung, die auch jeder Spieler unterschreiben würde“, so Kramer. Ansonsten werde alle Energie auf die nächste Aufgabe verwendet.