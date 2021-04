Für Trainer Frank Kramer war es der erste Heimsieg mit Arminia. In der Bielefelder Startelf gab es die erwarteten zwei Wechsel: Für Mike van der Hoorn kehrte der beim 1:1 der Vorwoche in Mainz gelbgesperrte Amos Pieper in die Viererabwehrkette zurück. Außerdem stürmte Kapitän Fabian Klos von Beginn an neben Andreas Voglsammer. Dafür musste Michel Vlap auf die Bank.

Voglsammer hatte in Mainz das DSC-Tor erzielt und war dort auch sonst der auffälligste Offensivspieler. Daran knüpfte der 29-Jährige am Freitagabend an. Sein Kopfball in der zehnten Minute ging links am Tor der Freiburger vorbei. Wenig später versuchte er es mit einem Volleyschuss, der aber zu zentral auf den Kasten kam (14.). „Solche Chancen musst du nutzen, davon bekommt man in der 1. Liga einfach deutlich weniger als in der 2. Liga“, sagte Arminias Sportgeschäftsführer Samir Arabi in der Halbzeitpause bei Streamingdienst Dazn.

Eine noch bessere Chance hatte auf der Gegenseite Roland Sallai, doch dessen Schuss nach Vorlage von Santamaria ging ganz knapp links am Pfosten vorbei (17.). Danach spielte sich nur noch wenig in den Strafräumen ab. Ritsu Doan dribbelte sich einmal fest (34.), ansonsten passierte längere Zeit offensiv auf beiden Seiten wenig. Ausnahme war eine schöne Ballstafette, an deren Ende Doan auf Klos durchsteckte. Der 33-Jährige scheiterte aber aus spitzem Winkel an Freiburgs Schlussmann Florian Müller (39.).

Kurz vor dem Pausenpfiff dann nochmal die Gäste mit einem schnellen Angriff über die linke Seite: Nach Hereingabe von Christian Günter versuchte es Sallai aus 16 Metern, doch Joakim Nilsson konnte den Ball noch abblocken.

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatten die Arminen. Doan flankte nach Balleroberung auf den zweiten Pfosten, wo sich Klos im Kopfballduell mit Keven Schlotterbeck aber nicht entscheidend durchsetzen konnte (49.). Immerhin: Nachdem der DSC in den 27 Spielen zuvor 15 Mal ein Gegentor zwischen der 46. und 60. Minute kassiert hatte, hielten sich die Arminen am Freitag schadlos.

Dann versuchte es Voglsammer mal wieder, doch sein Rechtsschuss aus knapp 20 Metern verfehlte das Freiburger Tor knapp (65.). Kurz darauf hatte die Arminia-Heimtorflaute ein Ende. Nach einer kurz ausgeführten Ecke passte Arne Maier auf Okugawa, dessen Rechtsschuss von Unglücksrabe Santamaria entscheidend abgefälscht wurde (68.). Das 1:0 war das erste DSC-Tor in der Schüco-Arena seit dem 23. Januar (1:5 gegen Frankfurt).

Sechs Minuten später jubelten die Arminen schon wieder, aber Nilsson stand bei seinem Treffer im Abseits. Trotzdem brachte der DSC den Sieg über die Zeit.