Über kurz oder lang

Es brauchte seine Zeit, bis die Fans Vertrauen gefasst hatten – in Neuhaus, in Ortega Moreno und in die Spielweise insgesamt. Neuhaus‘ Nachfolger Frank Kramer hat Arminias Spielstil in der Bundesliga nun verändert. Weniger Ballbesitz, dafür mehr Umschaltmomente und größere Zielstrebigkeit in Richtung gegnerisches Tor. Das wirkt sich auch auf die Aktionen des Torwarts aus. Unter Kramer spielt Ortega Moreno deutlich mehr lange Bälle als noch unter Neuhaus. „Er hat einen anderen Ansatz“, sagte Ortega Moreno zuletzt bei Dazn. Der 28-Jährige betonte aber auch, dass Kramer sowohl ihn als auch Torwarttrainer Marco Kostmann „mit ins Boot nimmt.