Denn der Vertrag des 23-Jährigen läuft am 30. Juni aus. Lange Zeit deutete wenig auf eine mögliche Verlängerung hin. Doch nachdem Lucoqui neun Spiele in Folge entweder 90 Minuten auf der Bank schmoren musste (vier Mal) beziehungsweise nicht einmal mehr im Spieltagskader stand, ist seit dem 14. März vieles anders. In der Partie bei seinem früheren Verein Bayer Leverkusen stand der Linksfuß erstmals seit dem 10. Januar wieder auf dem Rasen – und konnte überzeugen.