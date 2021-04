Zumal die Bielefelder am 7. Mai laut Spielplan der erste Gegner der Berliner nach deren Zwangspause wären. Denn infolge der Corona-Fälle beim Hauptstadtklub hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag die drei Hertha-Spiele während der Englischen Woche allesamt abgesagt. Nachholtermine stehen noch nicht fest. „Spielverschiebungen bergen immer Probleme“, sagt Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi. Er erinnert an die Vorsaison: „Wir haben letztes Jahr in der 2. Liga gesehen, wie sehr das Dynamo Dresden belastete.“ Die Sachsen mussten, genau wie nun die Herthaner, komplett in häusliche Quarantäne. Die Folge für die Dresdner war ein extrem eng getaktetes Programm im Saisonendspurt. Dynamo stieg in die 3.