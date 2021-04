0:0 – Voglsammer vergibt, Ortega rettet

Arminia holt Punkt in Augsburg – Klos verletzt raus – Maier reist vorzeitig ab

Augsburg/Bielefeld -

Von Dirk Schuster

Arminia Bielefeld hat sich im Auswärtsspiel beim FC Augsburg einen Punkt redlich verdient. Am Samstagnachmittag trennten sich der FCA und der DSC in einem mäßig unterhaltsamen Fußball-Bundesligaspiel 0:0. Damit kletterten die Ostwestfalen in der Tabelle vorübergehend auf den rettenden 15. Platz.