Die Noten zum Spiel in Augsburg

Stefan Ortega Moreno: Nicht nur die meisten Ballkontakte (95), sondern mal wieder maßgeblich am Spielverlauf beteiligt. Bereitete mit seinem Flugball in Richtung Klos und Voglsammer Arminias beste Möglichkeit vor (28.). Auf der Gegenseite reagierte er in Minute 78 glänzend gegen FCA-Angreifer Vargas und vereitelte per Fuß die Großchance. - Note: 1,5