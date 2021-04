„Wir müssen nicht drumrumreden, es ist ein wichtiges Spiel“, sagt Frank Kramer. Dass den Schalkern das Wasser bis zum Hals steht, ist nicht von der Hand zu weisen, beeinflusse Arminias „Spiel- und Herangehensweise aber nullkommanull“, betont der DSC-Trainer, der ausdrücklich um Respekt bittet. „Schalke in die 2. Liga schießen? Damit kann ich ganz, ganz wenig anfangen, in diesem Fall kann ich damit sogar gar nichts anfangen“, antwortet er auf eine entsprechende Frage. „Wir tun gut daran, demütig zu bleiben.“ Alles andere „wäre despektierlich. Denn das ist immer noch ein Bundesligaspiel gegen Schalke 04.“ In dieser Klasse, erklärt Kramer, sei „jedes Spiel eine Herausforderung.