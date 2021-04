Der Treffer von DSC-Kapitän Fabian Klos (50. Minute) entschied die Partie zugunsten des überlegenen Gastgebers. Die Arminen gingen in Bestbesetzung in ihr fünftletztes Saisonspiel, das nach dem überraschenden 2:1-Sieg des 1. FC Köln am frühen Abend gegen RB Leipzig zusätzlich an Bedeutung gewonnen hatte. Alle drei nach dem 0:0 in Augsburg angeschlagenen Profis – Fabian Klos, Masaya Okugawa und Arne Maier – konnten von Beginn an mitwirken. Die ersten Chancen für den DSC hatten allerdings andere. Erst tanzte Manuel Prietl elegant durch die Schalke-Abwehr und prüfte mit einem satten Schuss Gästekeeper Ralf Fährmann (9. Minute).