Jetzt hat er auch Schalke auf dem Gewissen

Schon im April 2018 hatte Klos maßgeblichen Anteil daran, dass der 1. FC Kaiserslautern aus der 2. Liga abstieg. 2:0 führten die Pfälzer auf der Alm. Zwei Treffer von Klos, einer davon in der Nachspielzeit, und einer von Andreas Voglsammer drehten das Spiel zugunsten der Ostwestfalen. Tränenreich verabschiedete sich der FCK damit in die Drittklassigkeit. Und jetzt also Schalke. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte der DSC-Kapitän am Dienstagabend den 1:0-Siegtreffer (50. Minute, viertes Saisontor) und beförderte den Gegner damit zum insgesamt vierten Mal in dessen Vereinsgeschichte hinunter in die 2. Liga. „Für mich zählt nur unser Ziel“ „Man hat gemerkt, dass sie heute versucht haben, sich gegen den Abstieg zu stemmen. Was sie davor gemacht haben, weiß ich nicht“, sagte Klos nach dem Spiel und ergänzte.