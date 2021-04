Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die jüngsten Corona-Fälle bei Hertha BSC und bis zum Abschluss der Spielzeit am 22./23. Mai verpflichtend. Die Berliner befinden sich derzeit bis zum 29. April in häuslicher Quarantäne und müssen danach noch drei Nachholspiele bestreiten.

Bereits ab dem 3. Mai darf sich der jeweils in das regelmäßige PCR-Testungsprogramm eingeschlossene Personenkreis aller Vereine um Lizenzmannschaft, Trainerteam sowie Mannschaftsbetreuer ausschließlich im häuslichen Umfeld oder auf dem Trainingsgelände beziehungsweise im Stadion aufhalten. Dies solle der Kontaktreduzierung sowie einer weiteren Minimierung des Infektionsrisikos dienen, teilte die DFL am Donnerstag mit.

DSC befürwortet Entscheidung

„Wir befürworten diese Maßnahmen hundertprozentig, denn Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten stehen an erster Stelle.“, äußert sich Samir Arabi, Geschäftsführer Sport bei Arminia Bielefeld zu der Entscheidung der DFL. „Alle Clubs hatten sich darauf geeinigt, alles dafür zu tun, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, unter allen Umständen diese Saison zu Ende zu spielen. Leider hatten sich in der letzten Zeit die Fälle von COVID-Erkrankungen gehäuft, so dass diese Entscheidung der DFL absolut richtig ist.“