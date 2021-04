„Das Finanzielle ist aus dem Ruder gelaufen“

Der Mediziner war Ärztlicher Direktor des Herz- und Diabeteszentrums Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen und ist seit 2012 Aufsichtsratsvorsitzender bei der Borussia. Vor dem Spiel gegen Bielefeld spricht er über seine Mitgliedschaft beim DSC, Ausstiegsklauseln in Verträgen, Geldgier und die Chance auf einen Meistertitel mit Mönchengladbach. Nach dem 2:3 am Mittwoch in Hoffenheim: Was ist noch drin für Borussia Mönchengladbach in dieser Saison, Herr Professor Dr. Körfer? Reiner Körfer: Die Europa League ist sicher noch drin. Aufgrund der DFB-Pokal-Konstellation ergibt sich ja die Möglichkeit, dass sich auch der Tabellensiebte für den internationalen Wettbewerb qualifizieren könnte. Dennoch bin ich sehr enttäuscht. Den Anspruch, das Spiel nach einer 2: 0-Führung zu gewinnen, muss man haben. Welche Auswirkungen hätte es für den Verein, wenn das nicht klappen würde? Körfer: Wir sind finanziell so stabil aufgestellt, dass uns das nicht umhauen würde. Wir haben keine Bürgschaften vom Land oder ähnliches in Anspruch genommen. Bei anderen Klubs (1.