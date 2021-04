Am Sonntag (18 Uhr/Sky) treten die Arminen zum Abschluss der Englischen Woche bei Borussia Mönchengladbach an und rechnen sich nach drei Partien ohne Gegentor und sieben Punkte auch dort etwas aus. „Wir müssen unheimlich intensiv und auch schlau spielen“, fordert Kramer. Die Intensität ist nach Meinung des 48-Jährigen ein Hauptgrund dafür, dass sich die Ausgangslage des DSC in den vergangenen Wochen verbessert hat. „Daran haben wir geschraubt. Wir attackieren auch früher, dadurch haben wir höhere Ballgewinne und einen kürzeren Weg zum Tor“, zählt der Coach auf. Zugleich warnt er davor, nach der kleinen Erfolgsserie die Spannung zu verlieren. „Im Englischen heißt es: It‘s not over, till it‘s over“, sagt Kramer.