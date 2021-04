Der 1. FC Köln (16.) hat durch den 3:2-Erfolg am Freitagabend beim FC Augsburg den Rückstand auf einen Zähler verkürzt. Der 1. FSV Mainz 05 schaffte am Samstag eine Riesenüberraschung, schlug den FC Bayern München 2:1 und verdarb dem Rekordmeister die vorzeitige neunte Meisterfeier in Serie. Mainz liegt nun mit 23 Zählern auf Rang zwölf. „Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein“, lobte Mainz-Trainer Bo Svensson. Augsburg hat auf Platz 13 auch nur 33 Punkte. Werder Bremen verlor 1:3 bei Union Berlin und bleibt nach 31 Spielen bei 30 Punkten stehen. In Bielefeld wurden die Ergebnisse der direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt natürlich genau registriert.