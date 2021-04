Woran lag es am Sonntagabend? Die Beteiligten versuchen, Antworten auf die bittere Klatsche zu geben. Arminias Trainer Frank Kramer: „Das war eine sehr schmerzhafte Niederlage, ein gebrauchter Tag. Nach 18 Minuten war das Spiel fast durch. Es war ein schlechter Tag von uns, so dürfen wir nicht auftreten. Wenn man so eine Anfangsphase bestreitet, dann erbt man nichts. Man muss immer präsent und voll da sein, das haben wir nicht hinbekommen und wurden richtig bestraft.