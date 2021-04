Es dauerte nach dem Abpfiff in Mönchengladbach eine Weile, dann musste sich mit Fabian Kunze einer der jüngsten DSC-Profis vor die TV-Kamera stellen. Und der 22-Jährige, zur zweiten Halbzeit eingewechselt, wusste auch nicht so recht, was er sagen soll. „Deutlich verbessern“ müssten sich alle Spieler, es sei „einfach keine gute Leistung gewesen“ im Borussia-Park. Jeder müsse sich „Gedanken über das Spiel machen“, forderte Kunze. Die Fetzen seien allerdings in der Kabine nicht geflogen, berichtete der Mittelfeldspieler: „Das wäre auch der falsche Zeitpunkt.“ Außer Kunze redete nur Trainer Frank Kramer.