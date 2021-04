In der auf drei Mal 30 Minuten aufgeteilten Spielzeit setzte DSC-Trainer Frank Kramer im ersten Drittel seine ihm zur Verfügung stehenden Stammkräfte ein, ehe die Profis zum Zuge kamen, die in den vergangenen Wochen wenig(er) Spielzeit in der Bundesliga bekommen hatten. Das Tor für die Eintracht erzielte Marcel Bär in der 49. Minute.

„Die nötige Schärfe war da, aber man hat schon gesehen, dass es nach 30 Minuten nicht mehr so eingespielt war. Der Wille war da. Bis ins letzte Drittel war es ganz gut, wir hatten mehr Abschlüsse als Braunschweig. Aber das Thema Effizienz verfolgt uns ein wenig“, sagte DSC-Trainer Frank Kramer.

Im Vergleich zur 0:5-Packung am vorigen Sonntag bei Borussia Mönchengladbach fehlten beim DSC Stammkeeper Stefan Ortega Moreno, Mittelfeldspieler Masaya Okugawa und Kapitän Fabian Klos. Im Tor stand Oscar Linner, der nach 45 Minuten von Nikolai Rehnen ersetzt wurde. Kaum auf dem Feld, musste der dritte Schlussmann des DSC schon hinter sich greifen. Die besten Chancen für Arminia vergaben Amos Pieper (5.), Marcel Hartel (47.) und Joan Simun Edmundsson (71.). Das nächste Punktspiel für Arminia steht am Sonntag, 9. Mai (18 Uhr) an, dann geht es zum Kellerduell bei Hertha BSC.

Unterdessen gab der DSC bekannt, dass der seit 2019 an den Regionalligisten Wuppertaler SV verliehen Joey Müller im Sommer nicht nach Bielefeld zurückkehren wird. Der 20-Jährige wechselt zur U23 des FC Schalke 04.

Arminia 1. Drittel: Linner - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Prietl, Maier - Doan, Hartel, Voglsammer - SchipplockArminia 2. und 3. Drittel: Linner (46. Rehnen) - Gebauer, de Medina, van der Hoorn, Laursen - Kunze, Hartel (61. Edmundsson) - Soukou, Seufert, Consbruch - Vlap