Der 33 Jahre alte Kapitän, der seit 2011 bei Arminia ist, spricht im Interview über sein Verhältnis zum neuen Trainer Frank Kramer, die Bedeutung des Berlin-Spiels am Sonntag und die Zeit nach dem 30. Juni 2021. Herr Klos, welche Nachwirkungen sind nach dem jüngsten 0:5 in Mönchengladbach noch zu spüren? Fabian Klos: Gar keine. Das war einfach ein schlechter Tag von uns allen. Aber die vorherigen Wochen waren vernünftig, und darauf sollten wir uns besser konzentrieren. Wir tun gut daran, positiv an den Endspurt im Allgemeinen und das Spiel am Sonntag bei Hertha BSC im Speziellen heranzugehen und nicht zu negativ zu denken. Das Positive ist, dass wir drei Spieltage vor dem Saisonende über dem Strich stehen und den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen können. Also war Gladbach nur ein Ausrutscher? Klos: Die Antwort auf diese Frage können wir am Sonntag in Berlin geben. Welches Ergebnis wäre die passende Antwort? Klos: Ein Sieg. Wir fahren nicht dort hin, um auf Unentschieden zu spielen. Wir haben die Möglichkeit, drei Spieltage vor Schluss einen direkten Konkurrenten in einem so genannten Sechs-Punkte-Spiel zu schlagen.