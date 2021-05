Yabo hatte sich als enge Kontaktperson des an Covid-19 erkrankten Mitspielers Sergio Cordova ebenso wie der Venezolaner in die Isolation begeben müssen. Zwar blieb Yabo selbst von Corona verschont. Doch nachdem der 29-Jährige zuvor bereits immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, tue er sich laut Trainer Frank Kramer derzeit schwer. „Ray hat Anpassungsschwierigkeiten“, sagt Kramer und erklärt, dass ein Kaderplatz bei der Partie am Sonntag für Yabo nicht in Frage komme. Mit 1:0 hatte Bielefeld Anfang Januar die damals noch von Bruno Labbadia trainierte Hertha daheim bezwungen.