Am Donnerstag steigt im Olympiastadion zwischen Dortmund Leipzig das Finale um den DFB-Pokal. Die Arminia trat bereits gestern zu ihrem Endspiel in Berlin an. Oder etwa nicht? „Ein Endspiel ist für mich immer das letzte Spiel. Danach kommt ja nichts mehr“, widersprach DSC-Trainer Frank Kramer. Den Arminen bleiben noch zwei Partien, um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu sichern. Am kommenden Samstag gastiert die TSG 1899 Hoffenheim auf der Alm, eine Woche später geht es zum VfB Stuttgart. Hertha-Coach Dardai dagegen deklarierte die Partie gegen Bielefeld unumwunden als Endspiel – und erhöhte damit nochmal den Druck auf sein Team.