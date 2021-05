Berlin/Bielefeld -

Von Jens Brinkmeier ,

Der große Befreiungsschlag gelang Arminia Bielefeld in Berlin nicht. Doch zwei Wochen nach der 0:5-Klatsche in Mönchengladbach zeigte sich der DSC defensiv wieder so stabil wie in den ersten acht Spielen unter dem Anfang März installierten Trainer Frank Kramer.