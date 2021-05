Wenn der Kessel warm wird

Arminia besteht in Berlin und erwartet nun Hoffenheim: Kramaric und Co. können kommen

Bielefeld -

Von Dirk Schuster

Die spannende Frage vor dem Spiel in Berlin lautete: War das vorangegangene 0:5 des DSC in Mönchengladbach nur ein Ausrutscher oder womöglich doch ein Trendbarometer für Arminias Endspurt in der Fußball-Bundesliga? Nach den zwar nicht schönen, aber hart umkämpften 90 Minuten im Olympiastadion lässt sich festhalten: Der DSC hat die Klatsche im Borussia-Park gut weggesteckt und mit dem torlosen Remis im Kellerduell bei Hertha BSC neuen Mut für die finalen 180 Saisonminuten gefasst.