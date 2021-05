Arminia schaltet in den Turniermodus

Dass die Profis nicht in einer Bundeswehrkaserne isoliert werden, sollte ihnen den Aufenthalt hinter verriegelten Türen erleichtern. In der Luxus-Herberge „Hotel Klosterpforte“ werden Klubverantwortliche ebenso wie das Hotelpersonal gewiss bestrebt sein, den Arminen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass der DSC in dem Vier-Sterne-Haus Quartier bezieht. Der Gastgeber weiß um die Bedürfnisse der Fußballer. Auch vor dem Re-Start in der Vorsaison hatten die Arminen ihr Corona-Camp in Marienfeld aufgeschlagen. Der DSC-Tross wird im Sporthotel „Elf“ der Anlage untergebracht sein.