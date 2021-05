Zwar ist der Transfer des 23-Jährigen zum DSC noch immer nicht offiziell verkündet, aber Fakt ist: Der Deutsch-Grieche ist ab Sommer ein Armine.

Sollte es zu keinen Komplikationen kommen, dauert der Heilungsprozess bei Vasiliadis fünf bis acht Wochen. Dementsprechend hofft man beim DSC, dass der Noch-Paderborner zum Trainingsauftakt oder kurze Zeit später am Ball sein wird. Wann Arminias Coach Frank Kramer sein Team zum Vorbereitungsstart bittet, hängt von der Spielklasse ab. Die Bundesligasaison 2021/22 beginnt am 13. August, die Spielzeit der 2. Liga bereits am 23. Juli.