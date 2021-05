Vorausgesetzt, der Aufsteiger gewinnt das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Dann könne der „große Traum Wirklichkeit werden“, wie es Sport-Geschäftsführer Samir Arabi ausdrückt. Der 42-Jährige lobt die Spieler dafür, gegen jede Expertenmeinung zwei Spieltage vor Schluss überhaupt noch im Rennen um den Klassenerhalt zu sein. „Vor der Saison haben so ziemlich alle darauf getippt, dass wir zwei Spieltage vor Saisonende schon abgestiegen sind – mit deutlichem Punkterückstand. Die Mannschaft hat sich diese Chance erarbeitet und verdient. Sie hat schon etwas gewonnen, weil sie da steht, wo sie steht. Jetzt will sich die Mannschaft für die harte Arbeit des ganzen Jahres belohnen“, so Arabi. Auch Trainer Frank Kramer, seit Anfang März im Amt, stellt fest, dass „die Chance lebt. Jetzt müssen wir sie beim Schopfe packen“, fordert er. Arminia belegt mit 31 Punkten den 16. Platz, also den Relegationsrang.