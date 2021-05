Arminia hat alles in der Hand

Bielefeld -

Von Dirk Schuster

Was für ein Showdown: Arminia Bielefeld kann mit einem Sieg am letzten Spieltag am kommenden Samstag in Stuttgart aus eigener Kraft den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga schaffen. Weil Werder Bremen am Samstag in Augsburg verlor, genügte dem DSC ein 1:1 (1:1) daheim gegen 1899 Hoffenheim, um an den Norddeutschen vorbeizuziehen. Arminia geht als Tabellen-15. in das Saisonfinale.