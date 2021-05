In der ersten Halbzeit traf der Arminia-Angreifer traumhaft per Freistoß zum 1:1. In der zweiten Halbzeit vergab Voglsammer die Megachance zum möglichen 2:1-Siegtor. Die Stimmen: Frank Kramer (Trainer Arminia): „Am meisten denke ich an die vergebenen Chancen. Aber: Wir sind voll im Rennen und haben alles in der Hand. Die Jungs haben alles gegeben. Es fühlt sich heute noch nicht so gut an, aber wir sind am letzten Spieltag voll dabei!“ Andreas Voglsammer (Arminia): „Das Spiel war okay, aber trotzdem müssen wir drei Punkte holen. Ich muss nach der Halbzeit ganz einfach das Tor machen.