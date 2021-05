Arminia in Stuttgart? Da war doch mal was...

Bielefeld -

Von Dirk Schuster

In Wochen wie diesen kann jeder Strohhalm der rettende sein. Am kommenden Samstag treten die Profis von Arminia Bielefeld beim VfB Stuttgart zu ihrem Endspiel um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga an. Vielleicht hilft es, sich daran zu erinnern, dass dem DSC schon einmal in Stuttgart die Rettung glückte.