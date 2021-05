Inzidenzwert in Stuttgart zu hoch – auch mögliches Relegations-Hinspiel müsste vor leeren Rängen stattfinden

Bielefeld -

Von Jens Brinkmeier,

Am kommenden Wochenende sind in manchen deutschen Fußballstadien wieder einige Zuschauer zugelassen. Arminia Bielefeld wird im Saisonfinale allerdings nicht mehr in den Genuss kommen, vor Zuschauern zu spielen.