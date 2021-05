Bielefeld -

Von Jens Brinkmeier

Als Arminia Bielefeld am 17. Mai 2008 am letzten Spieltag den Klassenerhalt in Stuttgart feierte (2:2), hieß der DSC-Trainer Michael Frontzeck. An diesem Samstag könnte sich Geschichte wiederholen, mit einem Sieg beim VfB hält auch die Arminia-Mannschaft der Saison 2020/21 die Klasse.