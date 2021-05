Und nun, vor dem letzten Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart, hat das Gummiboot tatsächlich die Chance auf den Erfolg in diesem ungleichen Rennen. „Im Moment sieht es so aus, als ob wir in der Lage sind, drei Yachten oder große Motorboote hinter uns zu lassen“, betonte Arabi am Donnerstag. Die drei Yachten oder Motorboote sind in diesem Fall Werder Bremen, der 1. FC Köln und die schon gesunkenen – also als Absteiger feststehenden – Schalker. Während der DSC (32 Punkte) als Tabellen-15.