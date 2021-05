Bielefeld -

Von Jens Brinkmeier

33 Spiele sind gespielt, aber das ist an diesem Samstag von 15.30 Uhr an nicht mehr wichtig. In 90 Minuten entscheidet sich für Arminia Bielefeld die ganze Saison – falls der DSC nicht noch in die Relegation kommt. Halten die DSC-Profis im Spiel beim VfB Stuttgart dem Druck stand?