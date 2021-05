Bei Klos kullern die Tränen

„Der Puls war extrem hoch. Ich war mir der Wichtigkeit dieses Schusses bewusst“, sagte Klos. Der DSC-Kapitän meinte nach seinem Führungstor zum 1:0 beim 2:0-Erfolg des DSC am Samstag in Stuttgart: „Ich wurde oft gefragt, was das wichtigste Tor meiner Karriere ist. Ich glaube, jetzt kann ich die Frage das erste Mal beantworten.“ Klos ließ seinen Emotionen nach dem Spiel und dem geglückten Klassenerhalt freien Lauf. Die Tränen kullerten ihm über die Wangen, als er allein auf einer Bank im Stadion Platz nahm. Er sagte: „Es war mindestens vergleichbar mit dem Aufstieg letzte Saison.