Manuel Prietl, der in der aktuellen Bundesliga-Saison 28 Einsätze verzeichnete, war 2016 vom SV Mattersburg nach Ostwestfalen gewechselt und geht damit ab Sommer in seine sechste Spielzeit beim DSC.

„Jeder weiß, was ich mit dem Verein verbinde und was ich mir in den letzten Jahren bei Arminia aufgebaut habe. Diese Reise ist noch nicht zu Ende und jetzt heißt es, Jahr für Jahr in der Bundesliga zu bleiben. Dafür habe ich mich entschieden und darüber freue ich mich sehr“, wird Prietl in der Vereinsmitteilung zitiert.

Große Freude herrscht auch bei Sport-Geschäftsführer Samir Arabi: „Manuel war in der Vergangenheit ein wichtiger Baustein für unsere Mannschaft und wir sind sehr glücklich, dass Manuel diese Rolle weiterhin in den nächsten drei Jahren ausfüllen wird.“

Lucoqui lehnt Angebot ab

Linksverteidiger Anderson Lucoqui hat derweil das ihm vorliegende Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Der 23-Jährige, der 2018 von Fortuna Düsseldorf nach Bielefeld kam und in der aktuellen Bundesliga-Saison 21 Spiele absolvierte, wechselt innerhalb der Bundesliga.

„Wir danken Andy für seinen Einsatz im DSC-Trikot und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, so Samir Arabi.

Zudem liegt nach Informationen von „Sport Bild“ Kapitän Fabian Klos, der gerne seine Karriere bei Armina beenden möchte, ein konkretes Verlängerungsangebot bis 2022 vor.