„Die letzten Tage waren wunderschön. Wir haben es geschafft, um die gelungene Metapher unseres Sport-Geschäftsführers Samir Arabi aufzugreifen, mit dem Schlauchboot gegen 17 Motorboote zu bestehen. Für mich ist es nun leider an der Zeit, auszusteigen und mein Paddel zu übergeben. Früher als anfänglich gedacht. Diese Entscheidung ist mir wahrlich nicht leicht gefallen“, erklärt Yabo. „Mein Körper, vor allem mein Knie, macht die Belastungen nicht mehr mit. Das ist sehr bitter und stimmt mich traurig. Deshalb werde ich meine Karriere schweren Herzens mit 29 Jahren beenden.“

6:0-Erfolg gegen Braunschweig

Yabo, der 2017 im Zuge eines Leihgeschäfts mit RB Salzburg erstmals für den DSC auflief und im Abstiegskampf beim 6:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig als dreifacher Torschütze herausragte, verhalf Arminia damit damals zum direkten Klassenerhalt. Nach einem halben Jahr verließ er Bielefeld wieder in Richtung Salzburg, schloss sich den Ostwestfalen 2019 jedoch erneut an.

Im Aufstiegsjahr erzielte Yabo vier Tore, unter anderem den Siegtreffer im Heimspiel gegen Hannover 96. Auch in der Bundesliga gelang ihm gegen Hertha BSC ein entscheidender Siegtreffer. Er kommt in der vergangenen Saison auf 13 Einsätze und 649 Spielminuten.

„Unser großer Respekt gilt Ray nicht nur für seine Leistungen und seine Leidenschaft im Arminia-Trikot, sondern auch für diese persönliche und schwere Entscheidung. Wir sind sehr traurig, dass er seine Karriere viel zu früh beenden muss.“, äußert sich Geschäftsführer Samir Arabi. „Für Arminia hat Ray auf und außerhalb des Platzes immer alles gegeben und war sowohl sportlich als auch menschlich ein wichtiger Faktor unserer Mannschaft. Ray hat einen großen Anteil an den Erfolgen in den letzten Jahren. Wir werden ihn nie vergessen und Ray wird immer ein gern gesehener Gast in der SchücoArena sein.“

67 Partien für den DSC

Yabo selbst blickt dankbar auf seine Zeit in Bielefeld zurück: „Es ist schön, dass mein letztes Kapitel in Bielefeld mit einem Erfolgserlebnis endet, auch wenn es leider und schmerzlichst ohne Fans zuging. Wir sind die Paddel-Könige aus Westfalen. Ich wünsche mir für alle Bielefelder, meiner letzten Liebe, diese überragende Truppe, die Fans und die Stadt, dass der Verein in der kommenden Saison mit einem kleinen Außenbord-Motor sicher durchs Bundesliga-Fahrwasser fährt. Bielefeld nimmt in meinem Herzen einen besonderen Platz ein, weil ich mit dieser Stadt und dem Verein über den Sport hinaus positive Dinge verbinden kann, wie die Geburt meiner beiden Kinder.“

Insgesamt stand der 29-Jährige für Arminia bei 67 Partien in drei Wettkämpfen auf dem Platz und erzielte in der 1. und 2. Bundesliga zusammen elf Tore.