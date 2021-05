„Erfolg zu bestätigen, ist die schwierigere Aufgabe“

Herr Kramer, wie lange haben Sie den Klassenerhalt gefeiert und wie war der Empfang daheim? Frank Kramer: Gefeiert haben wir natürlich am Samstagabend, am Sonntag ist es schon ins Genießen übergegangen. Wir haben dann die Jungs, die uns verlassen, verabschiedet und den anderen Pläne für den Urlaub mitgegeben. Nach dieser langen Saison – mit ganz wenig Pause, keiner Winterpause und der Quarantäne – sind die Jungs glücklich, aber auch müde. Der Empfang ist auch zuhause nochmal ein bisschen herzlicher, wenn man erfolgreich ist (lacht). Waren Sie ähnlich müde wie die Spieler, oder haben Sie mehr Elan, nachdem Sie „nur“ ein Drittel der Saison dabei waren? Kramer: Bei mir waren es gut zweieinhalb Monate, ich nehme mich da ein bisschen aus. Trotzdem merkt man natürlich, dass eine Last abfällt, da die mentale Belastung schon extrem hoch für alle Beteiligten ist. Man bringt viel Energie ein und ist dann auch mal platt. Im Gegensatz zu den Spielern habe ich aber die körperliche Belastung nicht. Die Leistung der Spieler ist eine ganz andere Nummer. Trotzdem macht es sich bemerkbar: Man schläft unruhig und nicht so viel, weil man sich ständig Gedanken macht und nach Lösungen sucht. Mit ein paar Tagen Abstand: Was waren die wichtigsten Faktoren für den Klassenerhalt, was zeichnet Ihre Mannschaft besonders aus? Kramer: Über allem steht die Geschlossenheit. Einerseits die Geschlossenheit in der Mannschaft und mit dem gesamten Team um die Mannschaft herum. Aber auch im gesamten Verein. Das finde ich bemerkenswert. Alle zusammen, inklusive Geschäftsführung und Gremien, sind in eine Richtung gegangen. Das ist extrem wichtig. Zweiter Punkt ist der Mut, den die Mannschaft gehabt hat, sich auf kleine Veränderungen und Anpassungen einzulassen. Die Intensität, die wir gegangen sind, seit ich ein Teil dieses Teams sein durfte, war bemerkenswert. Die Mannschaft hat sich in jedem Spiel zur Wehr gesetzt und wollte sich durchsetzen, das Spiel gegen Gladbach (0: 5) nehmen wir da mal aus.